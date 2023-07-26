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Ташуев — о 0:2 от «Зенита»: всё будет нормально, когда игроки основы вернутся в строй

Ташуев — о 0:2 от «Зенита»: всё будет нормально, когда игроки основы вернутся в строй
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды в стартовом матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Зенита» (0:2).

«Кубковый матч получился достаточно открытым. Мы много атаковали, особенно во втором тайме. Было два разных тайма, в первом мы не планировали так много обороняться. Сказались издержки состава. Состав больше экспериментальный, в первом тайме не играли десять человек из стартовой обоймы. Представляю, что будет, если у «Зенита» не будет играть столько человек.

Мы просили ребят быть уверенными, не бояться играть, атаковать, создали много моментов. «Зенит» забил, как ни парадоксально, в двух контратаках после наших невынужденных ошибок. Во втором тайме соперник давал нам пространство, но мы это не использовали. На второй тайм смотрели с большой надеждой. Ждём наших ребят, которые на подходе после травм. Думаю, у нас всё будет нормально, когда все вернутся в строй. Ждём ещё усиления, у нас всё ещё впереди», — приводит слова Ташуева пресс-служба грозненского клуба.

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