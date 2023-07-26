Фабио Алейшо: сегодня Вендел проходит медосмотр, завтра будет обсуждаться его будущее

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что полузащитник «Зенита» Вендел сегодня, 26 июля, проходит медосмотр, а завтра состоится встреча с руководством клуба для обсуждения будущего игрока.

«По моей информации, сегодня Вендел проходит медосмотр после возвращения в Санкт-Петербург. К концу этой недели должно определиться будущее спортсмена. Встреча для обсуждения ситуации игрока состоится завтра», — написал Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Вендел по собственному желанию и без объяснения причин не вернулся вовремя в расположение сине‑бело‑голубых, а его агент прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве, что вызывало недовольство в «Зените».

Ранее появилась информация, что «Зенит» рассматривает полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора в качестве замены Вендела.