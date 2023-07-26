Владелец «Тоттенхэма» обвинён в торговле инсайдерской информацией компаний

Прокуратура Нью-Йорка (США) обвинила владельца «Тоттенхэма» британского миллиардера Джо Льюиса в торговле инсайдерской информации компаний, в которых он был инвестором.

«Мы утверждаем, что в течение многих лет Джо Льюис злоупотреблял своим доступом в корпоративные залы заседаний и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим романтическим партнёрам, личным помощникам, частным пилотам и друзьям.

Эти люди затем пользовались этой внутренней информацией и заработали миллионы долларов на фондовом рынке, потому что благодаря Льюису эти ставки были надёжными.

В этом не было необходимости, Джо Льюис — богатый человек. Но, как мы утверждаем, он использовал инсайдерскую информацию как способ компенсировать ущерб своим сотрудникам или осыпать подарками своих друзей и возлюбленных», — приводит слова прокурора Дэмьена Уильямса пресс-служба министерства юстиции США.

Обвинение также заявило, что в некоторых случаях владелец «Тоттенхэма» не только делился инсайдерской информацией, но и одалживал деньги своим знакомым, чтобы ей воспользоваться – например, в октябре 2019 года, когда он перевёл $ 1 млн двум пилотам, чтобы они приобрели акции биотехнологической компании Mirati.

В «Тоттенхэме» заявили, что ситуация не связана с клубом, и не стали давать комментариев по этому поводу.