Диего Симеоне — о ситуации с Жоау Феликсом: наш клуб гораздо важнее отдельных личностей

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о текущей ситуации с нападающим «матрасников» Жоау Феликсом.

«Самое главное, что никто из нас, кто находится внутри команды, не является более важным, чем сам клуб. «Атлетико» гораздо важнее отдельно взятых личностей», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, на прошлой неделе Феликс высказался в прессе о своём желании выступать за «Барселону». После этого в «Атлетико» заявили, что клуб «возмущён и разгневан» словами 23-летнего форварда. При этом руководство мадридцев дало согласие на переход португальца в «Барселону».

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.