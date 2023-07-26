Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Захаряна в «Лацио»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«На мой взгляд, уходить надо на пике формы, если ты в России всего достиг, упёрся в потолок. Арсен — молодой парень, который провёл в РПЛ один более-менее хороший сезон.

Второй сезон был просто плохим — как для него, так и для команды. То, как он начал, и то, что мы видим сейчас — две большие разницы. Слишком много разговоров вокруг Арсена, разговоры о переходе стали заслонять собственно сам футбол в исполнении игрока — и это мешает. Хотелось бы не говорить об Италии, а посмотреть, что может Арсен здесь и сейчас в РПЛ. В конце концов, он никуда не уехал ещё, болельщики ходят посмотреть на него, а клуб на него рассчитывает.

Мы видели в прошлом сезоне, к чему приводит шум вокруг игрока. Пошли разговоры о «Челси», это стало главной темой, а сам Арсен игрой не давал поводов поговорить собственно об игре. Мы вот уже год продаём прошлогоднего Захаряна, памятуя о том, что он творил на поле в период Шварца.

Шварца уже больше года в «Динамо» нет, тренер сменился, а команда провалила сезон. Футбол — здесь и сейчас», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.