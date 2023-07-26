Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 26 июля, турнирная таблица
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Сегодня, 26 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе B национальная команда Канады смогла одолеть сборную Ирландии (2:1). В играх группы C команда Испании разгромила Замбию со счётом 5:0, а Япония уверенно обыграла Коста-Рику — 2:0. Обе сборные досрочно вышли в плей-офф.
Результаты матчей 26 июля:
Япония — Коста-Рика — 2:0;
Испания — Замбия — 5:0;
Канада — Ирландия — 2:1.
Завтра, 27 июля, матчем США с Нидерландами в группе E продолжится 2-й тур.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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