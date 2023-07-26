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«Факел» — «Сочи»: гости открыли счёт

«Факел» — «Сочи»: гости открыли счёт
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Сегодня, 26 июля, проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Место проведения игры — «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».

На 21-й минуте встречи сочинцев вывел вперёд бразилец Мигел Силвейра. Затяжная позиционная атака «Сочи», Бурмистров в итоге с правого фланга исполнил мягкий навес в центр штрафной площади, и брошенный всеми Мигел Силвейра головой переправил мяч в дальний угол.

Главный арбитр встречи – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

Фонбет Кубок России. Группа A
26 июля 2023, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Силвейра – 21'   1:1 Черов – 29'   1:2 Кравцов – 45+3'
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