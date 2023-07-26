«Факел» — «Сочи»: воронежцы быстро отыгрались

Сегодня, 26 июля, проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Место проведения игры — «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».

На 21-й минуте встречи сочинцев вывел вперёд бразилец Мигел Силвейра. Через семь минут защитник воронежцев Василий Черов отыграл мяч. Моцпан справа исполнил угловой, навесил в центр к линии вратарской, где Черов выиграл борьбу у Медведева и ногой поразил ворота сочинской команды.

Главный арбитр встречи – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.