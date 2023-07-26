Защитник «Локомотива» Погостнов назвал личные и командные цели на сезон

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о личных и командных целях на сезон-2023/2024.

«Мы озвучивали цели «Локомотива» на сезон: выходить на каждый матч и побеждать, занимать место в тройке и бороться за чемпионство.

Мои личные цели — развиваться от игры к игре, показывать лучший результат и более стабильную игру в каждом матче», — сказал Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2022/2023 Погостнов провёл десять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.