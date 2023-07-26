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Ярошик — о 0:6 от ЦСКА: во втором тайме показали, что мы мужчины

Ярошик — о 0:6 от ЦСКА: во втором тайме показали, что мы мужчины
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Фонбет Кубка России, отметив, что команду надломили удаление и два быстрых гола соперника.

«Соперник два раза зашёл в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», — сказал Ярошик в эфире «Матч ТВ».

Встреча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» завершилась разгромной победой армейцев со счётом 6:0. В составе московского клуба забитыми мячами отмечались Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков. На 14‑й минуте красную карточку получил вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин, а на 63‑й был удалён капитан команды Михаил Сиваков.

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