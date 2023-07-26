Агент Санчеса подтвердил, что трансфер защитника в «Спартак» сорвался

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил, что трансфер футболиста в московский «Спартак» не состоится.
«Да, действительно, это конец переговоров», — приводит слова Вильярреала «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего Санчеса в «Спартак» сорвался по политическим причинам. «Тоттенхэм» не хочет ссориться с руководством английской Премьер-лиги, так как Министерство спорта Великобритании напомнило клубам АПЛ о возможных рисках взаимодействия с российскими коллегами.
27-летний Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн. В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и проведя на поле чуть больше 1200 минут.
- 26 июля 2023
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