«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся «Ростов» и «Рубин». Команды сыграют на стадионе « Ростов Арена» в Ростове. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало встречи — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Ростов»: Песьяков, Прохин, Максецов, Осипенко, Семенчук, Кузнецов, Миронов, Тугарев, Комаров, Щетинин, Тошевски.
«Рубин»: Янович, Кабутов, Ашурматов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Апшацев, Зотов, Рахмоналиев, Уридия, Фамейе.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.
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