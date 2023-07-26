Чернов — о целях на сезон: надо хорошо за «Спартак» выступить, а потом поговорим о сборной

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о личных целях на сезон-2023/2024.
«Цели на этот сезон? Появляться на поле как можно больше и делать так, чтобы «Спартак» побеждал. Для начала надо в клубе хорошо играть, а потом уже ближе к делу о сборной России поговорим», — приводит слова Чернова Metaratings.ru.
В матче 1-го тура РПЛ красно-белые победили «Оренбург» со счётом 3:2. Чернов не принимал участия в этой игре. Во 2-м туре нового сезона чемпионата России «Спартак» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится в понедельник, 31 июля, в 20:00 мск.
В сезоне-2022/2023 Чернов провёл 33 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
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