«Сочи» обыграл воронежский «Факел» в матче Кубка России

Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между воронежским «Факелом» и «Сочи». Игра прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи». Гости обыграли воронежцев со счётом 3:1.

На 21-й минуте встречи сочинцев вывел вперёд бразилец Мигел Силвейра. Через семь минут защитник воронежцев Василий Черов отыграл мяч. На 45+3-й минуте полузащитник Кирилл Кравцов забил второй мяч сочинцев в этой встрече.

В середине второго тайма защитник «Факела» Фёдор Кудряшов получил красную карточку за фол последней надежды. На 78-й минуте капитан «Сочи» Кирилл Заика установил окончательный счёт матча — 3:1.