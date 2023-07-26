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Нападающий «Рексема» получил прокол лёгкого во время товарищеского матча с «МЮ»

Нападающий «Рексема» получил прокол лёгкого во время товарищеского матча с «МЮ»
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Нападающий валлийского «Рексема», принадлежащего актёру Райану Рейнольдсу, Пол Маллин получил прокол лёгкого во время первого тайма товарищеской игры с «Манчестер Юнайтед», столкнувшись с голкипером соперника Нэйтаном Бишопом, сообщает 90min.

По информации источника, Маллин, заменённый на 19-й минуте матча, получил прокол лёгкого после контакта с вратарём манкунианцев Нэйтаном Бишопом. Маллин был сразу доставлен в больницу, его состоянию ничего не угрожает. После эпизода зрители на трибунах освистали Бишопа. Главный тренер «Рексема» после игры выразил сожаление, что Маллин теперь вынужден будет пропустить начало нового сезона.

Также сообщается, что Бишоп навестил Маллина после игры и принёс извинения.

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