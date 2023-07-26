Булыкин: меня огорчила оборона российских топ-клубов. Непонятно, откуда взяли защитников

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин подвёл итоги 1-го тура Российской Премьер-Лиги-2023/2024.
«Первые матчи всегда такие нервные, потому что после паузы все забыли, что такое официальные игры: кто-то не до конца настроился, кто-то не до конца готов — мы это увидели по 1-му туру. «Спартак» догонял, хотя должен был лидировать и выигрывать. Как мы видим, те претенденты, которые сразу должны показывать свой футбол, пока не разогнались.
Меня больше всего огорчила оборона во всех российских топ-клубах. Честно говоря, непонятно, откуда взяли защитников и что они делают. Если сейчас не исправят ситуацию, то опять с «Зенитом» никто конкурировать не будет.
Будем надеяться, что все поправят положение, в том числе и «Спартак». Первые туры очень важны — они окрыляют и придают психологической уверенности. Нужно выигрывать, поэтому следующие туры будут очень важными для команд из топ-пять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 июля 2023
-
21:13
-
21:13
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:51
-
19:41
-
19:39
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:18
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:44
-
18:29
-
18:26
-
18:13