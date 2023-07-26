«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
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Бразильский нападающий Малком, имеющий российский паспорт, представлен в качестве игрока саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Малком подпишет с саудовским клубом трёхлетний контракт.
Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона.
В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
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