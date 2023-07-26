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Николай Наумов: «Локомотив» вполне может побороться за второе место в РПЛ

Николай Наумов: «Локомотив» вполне может побороться за второе место в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» очень хорошо усилился, но у команды есть проблема с центральной зоной защиты. Недавние два матча это выявили. Погостнов, Фассон и Кузьмичёв слабоваты. Нужен хотя бы ещё один мощный центральный защитник

Прошлый сезон был провальный — теперь это надо исправлять. «Локомотиву» по силам занять второе-третье место в РПЛ. Первым, думаю, будет «Зенит», который доказывает это стабильной игрой. А вот за второе место «Локомотив» вполне может побороться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

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