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Лига чемпионов: «Арис» разгромил БАТЭ. «Шериф» одолел «Маккаби» из Хайфы

Лига чемпионов: «Арис» разгромил БАТЭ. «Шериф» одолел «Маккаби» из Хайфы
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Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них кипрский «Арис» на своём поле разгромил белорусский БАТЭ — 6:2.

В первом квалификационном раунде БАТЭ по сумме двух матчей оказался сильнее албанского «Партизани» — 3:1. «Арис» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 20:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Окончен
6 : 2
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Гомис – 17'   2:0 Bengtsson – 32'   3:0 Бане – 40'   3:1 Концевой – 48'   4:1 Гомис – 60'   4:2 Хадаркевич – 66'   5:2 Montnor – 83'   6:2 Стемпиньски – 90+1'

Во втором матче игрового дня молдавский «Шериф» в родных стенах одолел израильский «Маккаби» из Хайфы с минимальным преимуществом — 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал на 28-й минуте.

В первом квалификационном раунде «Шериф» по сумме двух матчей оказался сильнее румынского «Фарула» — 3:1, а «Маккаби» уверенно прошёл «Хамрун Спартанс» из Мальты — 6:1.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Талал – 28'
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