Лига чемпионов: «Арис» разгромил БАТЭ. «Шериф» одолел «Маккаби» из Хайфы

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них кипрский «Арис» на своём поле разгромил белорусский БАТЭ — 6:2.

В первом квалификационном раунде БАТЭ по сумме двух матчей оказался сильнее албанского «Партизани» — 3:1. «Арис» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Во втором матче игрового дня молдавский «Шериф» в родных стенах одолел израильский «Маккаби» из Хайфы с минимальным преимуществом — 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал на 28-й минуте.

В первом квалификационном раунде «Шериф» по сумме двух матчей оказался сильнее румынского «Фарула» — 3:1, а «Маккаби» уверенно прошёл «Хамрун Спартанс» из Мальты — 6:1.