«Аль-Иттифак» официально объявил о трансфере Муссы Дембеле

«Аль‑Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, объявил о подписании бывшего нападающего «Лиона» Муссы Дембеле в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года).

В сезоне-2022/2023 Дембеле провёл 28 матчей за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Дембеле имеет опыт выступления за молодёжную сборную Франции всех возрастов.

Ранее «Аль-Иттифак» подписал ещё одного футболиста из европейского чемпионата.