Аршавин: если бы у Нереса всё было здорово, мы не имели бы возможности его купить

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался на тему интереса клуба к 26-летнему нападающему «Бенфики» Давиду Нересу.

«В «Аяксе», помню, он был в порядке, в «Шахтёре» проявить себя не успел. Почти не слежу за мировым рынком, поэтому мнения о Нересе не имею, но в Португалии, насколько знаю, у него складывалось не так здорово, как в Нидерландах. С другой стороны, если бы у Нереса всё было здорово, мы не имели бы возможности его купить», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В 48 матчах за «Бенфику» в прошлом сезоне Нерес отметился 12 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.