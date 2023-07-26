Адамов — о переходе в «Зенит»: для меня это большой вызов и большая ответственность

25-летний российский голкипер Денис Адамов поделился ощущениями от перехода из «Сочи» в петербургский «Зенит».
«Эмоции самые положительные. Я давно к этому шёл, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде.
Какие мои лучшие, самые яркие вратарские качества? Не люблю себя оценивать, для меня это очень сложно, но я бы ответил, что трудолюбие. Для меня это самое важное качество», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».
Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. В прошлом сезоне голкипер сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.
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