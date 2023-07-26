Агент Кисляка: рассматривали вариант с арендой, но Матвей решил бороться за место в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Роман Шабаров прокомментировал дебют и гол 18-летнего игрока в составе армейцев в матче 1-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

«Матвей Кисляк нам понравился ещё маленьким. Он переходил из «Чертаново» в ЦСКА, его родная позиция – «десятка». Сразу обратили внимание, что у него светлая голова. Работает, как компьютер, мощный игровой интеллект. После того как вышли на него, общались с его родителями, прекрасные люди. К сожалению, год назад мамы Матвея не стало, и она не увидела успешный дебют сына за ЦСКА. Матвей вырос очень воспитанным и с прекрасными человеческими качествами. У многих были опасения, что физически Кисляк может отставать от сверстников, но в ЦСКА знали, как с ним работать. Сейчас Матвей определённо окреп. Вы и сами видели.

Кисляк в свой день рождения впервые сыграл за ЦСКА и забил гол «Оренбургу», можно ли это назвать идеальным дебютом в 18 лет? Есть американская мечта, а сегодня воплотилась русская мечта. Понимаете, мы недавно переподписали контракт с ЦСКА, и с тех пор Матвей много раз попадал в заявку на матч команды, но все разы были вхолостую – Матвей оставался среди запасных. Сегодня утром я ему позвонил, поздравил с днём рождения и, помимо всех обязательных слов, пожелал сыграть в основном составе в матче с «Оренбургом» и одержать победу. Про гол даже говорить не буду, слава богу, что так сложилось.

Какие у него отзывы от работы с Владимиром Федотовым? Самые положительные. Когда Федотов пришёл в ЦСКА, то Матвей сказал, что это отличный знак, и вся молодёжка армейцев встрепенулась в поисках шанса. Хотя, признаюсь, в одно время нам хотелось позвонить и узнать у Владимира Валентиновича, видит ли он перспективу в Кисляке, возможно, имеет смысл нам поискать варианты с арендой. Но сам Матвей говорит: «Нет, я буду в ЦСКА, я буду доказывать. Шанс обязательно придёт». Так что целеустремлённость – точно его сильная черта. Верим, что Матвей сможет добиться успеха, в том числе и благодаря этому», – приводит слова Шабарова Metaratings.