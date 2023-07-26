«Ракув» вырвал победу у «Карабаха» в результативной игре Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2023/2024 между польским «Ракувом» и азербайджанским «Карабахом». Матч прошёл на стадионе «Ракув» (Ченстохова, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 по московскому времени. Поляки обыграли «Карабах» со счётом 3:2. Встречу обслужила бригада во главе со швейцарцем Лукасом Фендрихом.
Первый мяч был забит во втором тайме. На 55-й минуте защитник «Карабаха» Элвин Джафаргулиев закатил мяч в собственные ворота. Затем нападающий Фабиан Пясецки удвоил преимущество, отличившись с передачи Стратоса Сварнаса. За несколько минут «Карабах» перевернул ход игры — дублем отметился нападающий клуба Редон Джиджа. А в добавленное время «Ракув» вырвал победу благодаря голу немецкого полузащитника Сонни Киттеля.
Второй матч между этими командами пройдёт 2 августа на стадионе «Олимпийский» (Баку, Азербайджан).
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