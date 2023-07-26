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«Ракув» вырвал победу у «Карабаха» в результативной игре Лиги чемпионов

«Ракув» вырвал победу у «Карабаха» в результативной игре Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2023/2024 между польским «Ракувом» и азербайджанским «Карабахом». Матч прошёл на стадионе «Ракув» (Ченстохова, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 по московскому времени. Поляки обыграли «Карабах» со счётом 3:2. Встречу обслужила бригада во главе со швейцарцем Лукасом Фендрихом.

Первый мяч был забит во втором тайме. На 55-й минуте защитник «Карабаха» Элвин Джафаргулиев закатил мяч в собственные ворота. Затем нападающий Фабиан Пясецки удвоил преимущество, отличившись с передачи Стратоса Сварнаса. За несколько минут «Карабах» перевернул ход игры — дублем отметился нападающий клуба Редон Джиджа. А в добавленное время «Ракув» вырвал победу благодаря голу немецкого полузащитника Сонни Киттеля.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
26 июля 2023, среда. 21:15 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джафаргулиев – 55'   2:0 Пясецки – 71'   2:1 Джиджа – 73'   2:2 Джиджа – 75'   3:2 Киттель – 90+1'

Второй матч между этими командами пройдёт 2 августа на стадионе «Олимпийский» (Баку, Азербайджан).

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