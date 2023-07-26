Ловчев: гол Клаудиньо «Ахмату» — потрясающее мастерство. Другие били бы со всей «мочалы»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о матче Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом», в котором петербуржская команда одержала победу со счётом 2:0.

«Главный момент 1-го тура группового этапа Кубка на данный момент — это то, что сделал Клаудиньо в игре с «Ахматом». 90% футболистов, и не только нашего чемпионата, со всей «мочалы» старались бы бить во вратаря. А тут небольшой тычок — и в лузу. Это то, что делает разницу, потрясающее мастерство.

«Ахмат» понравился зарядом, настроем, команда билась. Но когда и «Зенит» играет в полную силу, всё равно решает исполнительское мастерство, как у Клаудиньо.

Дебютировал Фернандес. На мой взгляд, он понимает, чего хочет Семак от игрока его позиции — произвёл хорошее впечатление. Но есть нюанс. В том ЦСКА он выделялся, был лидером. Здесь он пока один из.

Малкома «Зениту» не хватало. Именно для атаки не хватало — это обязательно скажется, это снижение потенциала. Но не глобальное. Думаю, что одного Клаудиньо будут хватать какое-то время, и, уверен, «Зенит» купит бразильцев ещё. А пока отличный шанс проявить себя для россиян», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.