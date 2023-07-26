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Лига чемпионов: «Лудогорец» не обыграл «Олимпию», «Класвик» и «Хеккен» сыграли вничью

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них болгарский «Лудогорец» в родных стенах не смог переиграть словенскую «Олимпию» из Любляны — 1:1.

В первом квалификационном раунде «Олимпия» по сумме двух матчей оказалась сильнее латвийской «Валмиеры» — 4:2. «Лудогорец» прошёл «Балкани» из Косова с общим счётом (4:2).

Во втором матче игрового дня фарерский «КИ Класвик» дома сумел сдержать шведский «Хеккен» — 0:0.

В первом квалификационном раунде «КИ Класвик» по сумме двух матчей оказался сильнее венгерского «Ференцвароша» (3:0), которым руководил российский специалист Станислав Черчесов. После этого поражения 59-летний наставник был уволен. «Хеккен» в первом раунде отбора смог уверенно пройти валлийский ТНС — 5:1.