Аршавин поделился мнением о шоу Дзюбы и Слуцкого
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался на тему шоу, ведущими которого являются нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и футбольный тренер Леонид Слуцкий.
«Пошёл бы я на трэш-шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого, если бы получил приглашение? Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.
Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что и многие того же мнения», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Это шоу выпускает YouTube-канал «Коммент.Шоу».
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