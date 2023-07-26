Лига чемпионов: результаты матчей 26 июля, турнирная сетка

В среду, 26 июля, состоялись первые игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2023/2024.

Результаты матчей 26 июля:

«Арис» (Кипр) — «БАТЭ» (Беларусь) — 6:2;

«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 1:0;

«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2;

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция) — 0:0;

«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 1:1.

Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха».

Действующий обладатель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» минимально обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона пройдёт в период с 19 сентября 2023 года по 1 июня 2024-го.