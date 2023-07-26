Лига чемпионов: результаты матчей 26 июля, турнирная сетка
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В среду, 26 июля, состоялись первые игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2023/2024.
Результаты матчей 26 июля:
«Арис» (Кипр) — «БАТЭ» (Беларусь) — 6:2;
«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 1:0;
«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:2;
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция) — 0:0;
«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения) — 1:1.
Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха».
Действующий обладатель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» минимально обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона пройдёт в период с 19 сентября 2023 года по 1 июня 2024-го.
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