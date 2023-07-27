Путельяс утешила рыдающую футболистку сборной Замбии после матча. Фото

Лидер сборной Испании Алексия Путельяс утешила эмоционально отреагировавшую на поражение футболистку сборной Замбии после матча 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира — 2023, который закончился победой испанок со счётом 5:0.

Футболистки Замбии потерпели второе подряд поражение со счётом 5:0 — ранее они проиграли команде Японии. Лишившись шансов на выход в плей-офф, игроки африканской команды не скрывали эмоций после финального свистка. Многие из них без сил лежали на газоне и плакали от разочарования. Звёздная испанская футболистка пыталась утешить соперницу, которая не смогла сдержать слёзы.

Сборная Испании возглавляет группу С, набрав шесть очков после двух туров. В первом матче испанские футболистки оказались сильнее команды Коста-Рики.