Пономарёв: Ярошик сам виноват в разгроме от ЦСКА, потому что понадеялся на молодёжь

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о крупной победе армейцев над «Оренбургом» (6:0) в матче Фонбет Кубка России.

«Я просто обескуражен. Никак не думал, что игра завершится с таким счётом. Я видел встречу «Оренбурга» со «Спартаком». Он дал хороший бой красно-белым. И тут такое…

Думаю, Ярошик сам виноват. Он понадеялся на молодёжь, которую выставил на матч. У них не играли два аргентинца, другие ребята основного состава. Но всё равно такой результат меня удивил. До 13-й минуты армейцы никак не могли выйти на чужую половину поля. Я подумал, что «Оренбург» здорово играет.

И вдруг на 13-й минуте Арбузов делает какой-то ненормальный финт с левой ноги и забивает. Это уму непостижимо. И буквально на 14-й минуте удаляют вратаря. Всё. Хозяева обескуражены. Они не поймут, что им дальше делать в этой ситуации. Конечно, команда растеряна. Ярошик уже ничего не мог предпринять. Хоть настраивай ребят, хоть не настраивай. Игра уже сделана», — приводит слова Пономарёва «Евро-Футбол.Ру».