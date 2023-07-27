Алдонин: если у Захаряна не получится в «Лацио», это не будет провалом, это опыт

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио».
«Мне говорят по поводу не очень хорошего последнего сезона Захаряна. Но это тоже опыт — сталкиваться с трудностями, проблемами. То внимание, которое он к себе привлёк, это самая главная его заслуга. Это чувствуют и селекционные отделы разных клубов. К Арсену действительно есть интерес, это дорого стоит. Если есть возможность перейти в «Лацио», то ей надо пользоваться и повышать свой уровень, расширять географию и работать над своей репутацией. Арсен достаточно молодой, это пойдёт ему только в плюс. Даже если у него не получится в «Лацио», то никто не говорит, что это будет провал, это ценный опыт, который пригодится ему при правильном отношении к себе и к футболу.
Если Захарян хочет заиграть в Европе, то надо рисковать. Ведь каждый матч — это риск. Эта работа связана с большим риском. Понятно, что на ошибки молодых игроков меньше реагируют, ведь когда ещё ошибаться, если не в молодости?» — приводит слова Алдонина Metaratings.
- 27 июля 2023
-
01:37
-
01:15
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:01
- 26 июля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:47
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:15
-
23:06
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:40