Алдонин: если у Захаряна не получится в «Лацио», это не будет провалом, это опыт

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Мне говорят по поводу не очень хорошего последнего сезона Захаряна. Но это тоже опыт — сталкиваться с трудностями, проблемами. То внимание, которое он к себе привлёк, это самая главная его заслуга. Это чувствуют и селекционные отделы разных клубов. К Арсену действительно есть интерес, это дорого стоит. Если есть возможность перейти в «Лацио», то ей надо пользоваться и повышать свой уровень, расширять географию и работать над своей репутацией. Арсен достаточно молодой, это пойдёт ему только в плюс. Даже если у него не получится в «Лацио», то никто не говорит, что это будет провал, это ценный опыт, который пригодится ему при правильном отношении к себе и к футболу.

Если Захарян хочет заиграть в Европе, то надо рисковать. Ведь каждый матч — это риск. Эта работа связана с большим риском. Понятно, что на ошибки молодых игроков меньше реагируют, ведь когда ещё ошибаться, если не в молодости?» — приводит слова Алдонина Metaratings.