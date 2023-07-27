«Ювентус» хочет убедить «Челси» отдать Лукаку в аренду

«Ювентус» намерен бороться до конца за подписание нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает The Times.
По информации источника, боссы «бьянконери» попытаются убедить «аристократов» позволить им заключить арендное соглашение по Лукаку с возможностью выкупа в конце сезона.
Сообщается, что 30-летний футболист остался на тренировочной базе «Челси» в Кобхэме, пока команда находится в предсезонном турне по США. Игрок настаивает на переходе в другой клуб.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Лукаку со стороны саудовского «Аль-Хиляля».
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