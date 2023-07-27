Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в российском футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто сможет конкурировать с санкт-петербургской командой в этом сезоне среди российских клубов.

«Кто главный конкурент «Зенита»? Одного главного нет, пожалуй. «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» — назвал бы эти команды.

Что касается ЦСКА, то всё зависит от того, смогут ли армейцы набрать игроков. В нынешнем виде считать ЦСКА конкурентом «Зенита» неоправданно. Если купят кого-то, посмотрим, кого именно. Но к тому времени команда может растерять много очков», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Российскую Премьер-Лигу. Также 15 июля клуб завоевал Суперкубок России, обыграв ЦСКА (0:0, пен. 5:4).