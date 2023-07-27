Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в российском футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто сможет конкурировать с санкт-петербургской командой в этом сезоне среди российских клубов.
«Кто главный конкурент «Зенита»? Одного главного нет, пожалуй. «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» — назвал бы эти команды.
Что касается ЦСКА, то всё зависит от того, смогут ли армейцы набрать игроков. В нынешнем виде считать ЦСКА конкурентом «Зенита» неоправданно. Если купят кого-то, посмотрим, кого именно. Но к тому времени команда может растерять много очков», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Российскую Премьер-Лигу. Также 15 июля клуб завоевал Суперкубок России, обыграв ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
- 27 июля 2023
-
01:37
-
01:15
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:01
- 26 июля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:47
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:15
-
23:06
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:40