«Краснодар» — «Спартак»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Алексей Сухой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодара» и «Спартака». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 19:45 мск.
Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле поделил очки в матче с «Рубином».
Комментарии
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