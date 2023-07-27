Мудрик — о критике: если люди многое ждут от кого-то, то это их проблемы
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик ответил на критику о том, что он не оправдал ожиданий после перехода в лондонский клуб.
«Если люди многое ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что это они ожидают», — приводит слова Мудрика Evening Standard.
Ранее Михаил забил дебютный гол за лондонский клуб в товарищеском матче с «Рексемом» (5:0).
Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн.
Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.
Новый сезон чемпионата Англии по футболу стартует 11 августа.
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