«Химки» пополнились вратарём из чемпионата Грузии
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Новым игроком «Химок» стал 25-летний вратарь Ярослав Бурыченков, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с футболистом подписано по схеме 1+1.
Последним клубом Бурыченкова был грузинский «Самтредиа», в котором он выступал полтора года. Вместе с командой вратарь в сезоне-2022 добился повышения в классе и дебютировал в высшем дивизионе в 2023-м.
Ранее Бурыченков выступал также за «Металлург-Видное» во Второй лиге, где провёл 22 матча, и молодёжную команду петербургского «Зенита». Он играл за питерский клуб в юношеской лиге УЕФА.
«Химки» после двух туров нового сезона Первой лиги занимают 16 место с нолём очков. В следующем матче турнира подмосковная команда сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 30 июля. Матч в Нижнекамске начнётся в 18:00 мск.
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