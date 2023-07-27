Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 27 июля

27 июля пройдёт восьмой игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. В этот день будут сыграны три матча турнира.

США — Нидерланды — 4:00 мск.

Португалия — Вьетнам — 10:30 мск.

Австралия — Нигерия — 13:00 мск.

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском чемпионате мира. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, которая завоевала два титула. Сборные Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.