Андре Онана пропустил гол на шестой минуте в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Андре Онана дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Реалом».

Форвард вышел на поле в стартовом составе и пропустил гол на шестой минуте матча после точного удара Джуда Беллингема.

Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «Красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана.

Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.

За «Интер» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился из «Аякса». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и в 19 матчах отстоял «на ноль».