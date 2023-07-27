Грилиш – о требле с «Манчестер Сити»: это был ураган, лучшие несколько недель в моей жизни

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о завоеванном требле в составе «горожан» по итогам прошлого сезона.
«Это был ураган. Первые две или три недели после того, как мы выиграли требл, я действительно не верил в это. Прошло много времени, и я смирился. Это были лучшие несколько недель в моей жизни. Если вернуться к мартовскому перерыву на сборы, я подумал: «Выиграем ли мы что-нибудь в этом году? Мы вылетели из Кубка лиги, занимали второе место в АПЛ, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Англии.
Затем, после того международного перерыва, особенно в апреле, когда мы провели восемь или девять игр и лишь раз сыграли вничью с мюнхенской «Баварией», когда нам не нужно было побеждать, нас было не остановить. В тот период это было самое неудержимое, что я чувствовал за всю свою карьеру, будь то игра за сборную Англии или за «Манчестер Сити», — приводит слова Грилиша The Athletic.
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
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