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США — Нидерланды: действующие чемпионки мира проигрывают 0:1 после первого тайма

США — Нидерланды: действующие чемпионки мира проигрывают 0:1 после первого тайма
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Сегодня, 27 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) проходит матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Играют соперники по группе Е — сборные США и Нидерландов. Стартовый свисток Ёсими Ямаситы прозвучал в 04:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 04:00 МСК
США (ж)
Окончен
1 : 1
Нидерланды (ж)
0:1 Рорд – 17'   1:1 Хоран – 62'

Единственный гол в первом тайме был забит на 17-й минуте. Его автором, с передачи Виктории Пеловой, стала Джилл Родд.

Отметим, что сборная США — действующий чемпион мира. Американки выиграли этот турнир два раза подряд. В первом матче на ЧМ-2023 США обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а сборная Нидерландов с минимальным счётом обыграла команду Португалии (1:0).

1 августа Нидерланды проведут матч с Вьетнамом, а США сыграют с Португалией, соответственно.

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