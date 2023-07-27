США — Нидерланды: действующие чемпионки мира проигрывают 0:1 после первого тайма
Поделиться
Сегодня, 27 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) проходит матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Играют соперники по группе Е — сборные США и Нидерландов. Стартовый свисток Ёсими Ямаситы прозвучал в 04:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). Группа E. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 04:00 МСК
США (ж)
Окончен
1 : 1
Нидерланды (ж)
0:1 Рорд – 17' 1:1 Хоран – 62'
Единственный гол в первом тайме был забит на 17-й минуте. Его автором, с передачи Виктории Пеловой, стала Джилл Родд.
Отметим, что сборная США — действующий чемпион мира. Американки выиграли этот турнир два раза подряд. В первом матче на ЧМ-2023 США обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а сборная Нидерландов с минимальным счётом обыграла команду Португалии (1:0).
1 августа Нидерланды проведут матч с Вьетнамом, а США сыграют с Португалией, соответственно.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
06:18
-
06:15
-
06:12
-
05:58
-
05:56
-
05:49
-
05:49
-
05:33
-
05:26
-
05:25
-
05:18
-
05:08
-
04:57
-
04:38
-
04:26
-
04:19
-
04:04
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:52
-
02:23
-
02:20
-
01:59
-
01:37
-
01:15
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:01
Партнерский контент