США — Нидерланды: американки сравняли счёт на 62-й минуте

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Сегодня, 27 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) проходит матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Играют соперники по группе Е — сборные США и Нидерландов. Стартовый свисток Ёсими Ямаситы прозвучал в 04:00 мск.

На 62-й минуте американки сравняли счёт: с паса Роуз Лавелль отличилась Линдси Хоран. Футболистки Нидерландов вышли вперёд на 17-й минуте: с передачи Виктории Пеловой точным ударом отметилась Джилл Рорд.

Отметим, что сборная США — действующий чемпион мира. Американки выиграли этот турнир два раза подряд. В первом матче на ЧМ-2023 США обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а сборная Нидерландов с минимальным счётом обыграла команду Португалии (1:0).

1 августа Нидерланды проведут матч с Вьетнамом, а США сыграют с Португалией, соответственно.