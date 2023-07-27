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Стало известно, когда должен вернуться на поле Бенуа Бадьяшиль

Стало известно, когда должен вернуться на поле Бенуа Бадьяшиль
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Французский защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль скорее всего вернётся на поле к третьему туру Английской Премьер-лиги, сообщает журналист Натан Гиссинг в своих социальных сетях.

По информации источника, восстановление футболиста идёт быстрее, чем ожидалось. Бадьяшиль начнёт тренироваться индивидуально уже на следующей неделе. А возвращение француза на поле намечено на третий тур АПЛ.

Бадьяшиль перешёл в «Челси» из «Монако» в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету защитника 11 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Француз получил травму подколенного сухожилия в концовке сезона.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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