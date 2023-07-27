Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

США и Нидерланды поделили очки в матче женского чемпионата мира по футболу

Сегодня, 27 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Сыграли соперники по группе Е — сборные США и Нидерландов. Финальный свисток Ёсими Ямаситы зафиксировал ничью — 1:1.

Футболистки Нидерландов вышли вперёд на 17-й минуте: с передачи Виктории Пеловой точным ударом отметилась Джилл Рорд. На 62-й минуте американки сравняли счёт: с паса Роуз Лавелль отличилась Линдси Хоран.

Отметим, что сборная США — действующий чемпион мира. Американки выиграли этот турнир два раза подряд. В первом матче на ЧМ-2023 США обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а сборная Нидерландов с минимальным счётом обыграла команду Португалии (1:0).

1 августа Нидерланды проведут матч с Вьетнамом, а США сыграют с Португалией, соответственно.