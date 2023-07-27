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Футболистки сборной США установили рекорд по числу матчей подряд без поражений на ЧМ

Футболистки сборной США установили рекорд по числу матчей подряд без поражений на ЧМ
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Сегодня, 27 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл матч 2-го тура женского чемпионата мира по футболу. Сыграли соперники по группе Е — сборные США и Нидерландов. Финальный свисток Ёсими Ямаситы зафиксировал ничью — 1:1.

Таким образом, американки установили рекорд среди мужчин и женщин по числу матчей без поражений подряд на чемпионатах мира. Команда США не проигрывает уже на протяжении 19 встреч подряд.

Отметим, что сборная США — действующий чемпион мира. Американки выиграли этот турнир два раза подряд. В первом матче на ЧМ-2023 США обыграли Вьетнам со счётом 3:0, а сборная Нидерландов с минимальным счётом переиграла команду Португалии (1:0).

1 августа Нидерланды проведут матч с Вьетнамом, а США сыграют с Португалией.

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