«Я хочу забить второй, потом третий». Беллингем отреагировал на дебютный гол за «Реал»
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём дебютном голе за клуб.
«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя тут в полной безопасности. Я забил гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это был гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по количеству голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий. Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днём тут», — приводит слова Беллингема Marca.
В Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» завершился товарищеский матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой клуба из Испании со счётом 2:0. Один из голов забил Джуд Беллингем.
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