Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В шорт-листе «Баварии» восемь вратарей, среди них де Хеа, Щенсны и Мамардашвили

Стали известны имена голкиперов, которыми интересуется мюнхенская «Бавария» в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, в шорт-листе «Баварии» находятся Давид де Хеа, покинувший «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента, Яссин Боно («Севилья»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Давид Райя («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Доминик Котарски (ПАОК) и Камиль Грабара («Копенгаген»).

Ранее сообщалось, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после травмы, а Ян Зоммер близок к переходу в миланский «Интер». Также мюнхенцы отдали в аренду в «Штутгарт» Александра Нюбеля.

Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке