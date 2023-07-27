Эрнандес: постараюсь войти в историю «ПСЖ», чтобы выиграть с клубом всё
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Защитник французского «ПСЖ» Лукас Эрнандес признался, что не сомневался относительно перехода в клуб, а также отметил, что хотел бы войти в историю парижской команды, выиграв с ней все возможные трофеи.
«Сразу ли я согласился на подписание контракта с «ПСЖ»? Да, интерес клуба, его амбиции и проект, который руководство хочет реализовать, убедили меня. Я поговорил об этом со своими родственниками. Я тоже очень амбициозен, поэтому постараюсь войти в историю клуба. Не для того, чтобы стать легендой, а чтобы выиграть всё с «ПСЖ», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.
27-летний Эрнандес перешёл в «ПСЖ» из мюнхенской «Баварии». Парижский клуб заплатил за защитника € 45 млн.
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