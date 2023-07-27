Защитник «ПСЖ» Эрнандес: ничего не могу поделать с тем, что родился в Марселе

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался о возможной критике со стороны фанатов парижан, связанной с высказываниями родившегося в Марселе футболиста в прошлом.
«Критика со стороны ультрас? Это не доставляет мне удовольствия. Но я прекрасно понимаю этих людей. Когда я был молод я допускал некоторые неловкие высказывания о «Марселе» и о том, что никогда не буду играть за «ПСЖ». Я понимаю всю ситуацию, я пришёл сюда, чтобы показать всем скептически настроенным болельщикам «ПСЖ», что я здесь, чтобы отдать все силы клубу и его цветам. Они увидят это очень скоро.
Я родился в Марселе, но ничего не могу с этим поделать. Я никогда не жил там, моё единственное воспоминание — это когда я обыграл «Марсель» в финале Лиги Европы с мадридским «Атлетико». Кроме этого, меня ничего не связывает с этим городом, никто из членов моей семьи там не живёт», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку
- 27 июля 2023
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