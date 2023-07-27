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Португалия — Вьетнам: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Португалия — Вьетнам: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встретятся национальные сборные Португалии и Вьетнама. Игра пройдёт на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:30 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч группового этапа.

Женская сборная Португалии: Патрисия Мораиш, Ана Сейса, Карол Кошта, Жоана Маршау, Ана Боржеш, Андрея Жасинту, Татьяна Пинту, Лучия Алвеш, Франсиска Назарет, Телма Энкарнасау, Джессика Силва.

Женская сборная Вьетнама: Тран Тхи Ким, Тхи Тху Тран, Тхи Тху Лыонг, Тхи Дьем Ле, Тхи Тху Тран, Тхи Лоан Хоанг, Тхи Бить Нгуен, Тхи Ван Зыонг, Тхи Тхань Нгуен, Ньы Хюинь, Тхи Тхао Тхай.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 10:30 МСК
Португалия (ж)
1-й тайм
2 : 0
Вьетнам (ж)
1:0 Энкарнасау – 7'   2:0 Назарет – 21'

Отметим, что соперниками Португалии и Вьетнама по группе являются женские сборные Нидерландов и США.

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