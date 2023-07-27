«Нас ждут великие дела». ЦСКА показал видео с речью Федотова из раздевалки после матча

ЦСКА в своём официальном сообществе «ВКонтакте» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0) с речью главного тренера армейцев Владимира Федотова.
«Всех с победой! Но надо быть увереннее по игре. Это всех нас касается. Молодцы! Мы стоим на том… Показали же сегодня, с каким настроением надо играть в футбол — играть головой. Все это всё можете. Всё, братцы, нас ждут великие дела», — сказал Федотов.
В Кубке России ЦСКА предстоит сыграть ещё пять матчей на групповом этапе. Вместе с армейцами и «Оренбургом» в группе A также выступают «Факел» и «Сочи».
Отметим, что ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. Победа над «Оренбургом» стала для армейцев первой в официальных матчах сезона-2023/2024.
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